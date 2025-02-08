"Если за него и правда заплатили 20 млн евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился? Я не понимаю, почему наши клубы не могут воспитать своих футболистов, а выходят на трансферный рынок и разбрасываются деньгами! Из академий выпускается каждый год много футболистов, а где они? В низших лигах? Такое ощущение, что агенты — это какая-то организованная преступная группировка, которая руководит клубами РПЛ", - приводит слова Пономарева "РБ Спорт".
7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта с тринидадским 27-летним нападающем афинского АЕКа Ливаем Гарсией. Срок заключенного соглашения рассчитан на срок до лета 2028 года. Форвард в составе красно-белых будет выступать под 11-м игровым номером.
По информации СМИ, сумма компенсации за переход футболиста из греческого клуба в российский составляет 20 миллионов евро. Если эти данные верны, то данный трансфер стал самым дорогим приобретением московского "Спартака" в истории футбольного клуба.
Пономарев - о трансфере Гарсии в "Спартак" за 20 млн: какое-то безумие. Агенты - это какая-то ОПГ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о трансфере нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"