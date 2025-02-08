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Экс-игрок ЦСКА рассказал, при каких условиях "армейцы" могут попасть в первую тройку РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев рассказал, при каких условиях "армейский" клуб по итогам сезона может попасть в первую тройку Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"Шансы есть всегда, даже если "армейцы" и не усилятся. Но, как мне кажется, бороться за золото ЦСКА будет тяжеловато, а вот попасть в первую тройку при благоприятных условиях вполне реально. Но для этого нужно сплотиться всем игрокам и тренерскому штабу, нужно идти вместе к намеченной цели и выкладываться по максимуму в каждом матче. Только так можно достичь успеха, ну и, конечно, чтобы футбольный бог был на их стороне", - приводит слова Афанасьева "РБ Спорт".

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем, набрав в 18 матчах 31 очко, располагается на шестом месте в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от первого места составляет восемь очков, а от третьего места - шесть очков.

В первом матче после зимнего перерыва в рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА 1 марта на выезде сыграет против действующего чемпиона страны петербургского "Зенита".

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