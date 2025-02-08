"Контакты есть, кто-то звонит. Португальцы были, еще кто-то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в "Динамо", что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было. О чем дальше разговаривать?" - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету форварда 6 матчей за сборную России и 1 забитый гол.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Агент Тюкавина рассказал о контактах с европейскими клубами этой зимой
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в Европу.
Фото: ФК "Динамо"