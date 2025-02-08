"Думаю, 20 миллионов евро — это нормальная, приближенная к рынку цена за Гарсию. Особенно в зимнее трансферное окно. Хороший, универсальный атакующий игрок с неплохими характеристиками и опытом игры в еврокубках. Трудно сказать, сможет ли Гарсия оправдать эту цену, все зависит от того, как игрок адаптируется. Но, думаю, после ошибки с Жозе менеджмент "Спартака" все тщательно рассчитал", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Вчера, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Сообщается, что красно-белые заплатили за трансфер около 20 миллионов евро. Форвард заключил контракт на 3,5 года. Ранее форвард выступал за голландский "АЗ Алкмар".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Агент Барбоза: 20 миллионов евро - это нормальная, приближенная к рынку цена за Гарсию
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о переходе Ливая Гарсии в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"