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Семин: "Динамо" участвует в чемпионской гонке - Личка знает, как это делать

Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать — в прошлом сезоне была похожа история. Так что, "Динамо" участвует в чемпионской гонке", - цитирует Семина "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками.

Команда Марцела Лички проведет два матча с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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