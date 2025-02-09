«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть — это самое главное.
Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет. Надо просто брать и уезжать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Он перешёл в этот клуб из «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро. За это время он успел сыграть в 74 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого полузащитника составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Стоит отметить, что Пиняев дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед» — в 13 и 14 лет. В английском клубе считают, что это была лучшая стажировка за последние 15 лет.
Мостовой: сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о Сергее Пиняеве. По его словам, 20-летний хавбек «Локомотива» уже готов к переходу в Европу.
Фото: ФК "Локомотив"