«ЦСКА не хватает Заболотного? Скажу, что он оказался сильнее Гуарирапы и Койта. Да, я критиковал порой Антона, но всегда за дело. Когда он играл хорошо, то я его хвалил. На его фоне Гуарирапа и Койта, конечно, выглядят плохо. Заболотный хорошо боролся на втором этаже и старался скидывать мяч под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».
Заболотный провел три сезона в составе ЦСКА, сыграв в общей сложности 104 матча. За это время он забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. В июле 2024 года Заболотный стал свободным агентом и присоединился к «Химкам».
В летнее трансферное окно в ЦСКА пришли два новых нападающих — Гуарирапа и Койта. Вместе они провели 22 матча в Российской Премьер-Лиге, но не смогли отметиться ни одним результативным действием.
Пономарев: Заболотный превосходит Гуарирапу и Койта
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев похвалил экс-нападающего армейцев Антона Заболотного, который теперь играет за «Химки».
Фото: ФК ЦСКА