Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
2 - 0 2 0
ЛеганесЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Севилья
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Кальяри
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Лацио
5 - 1 5 1
МонцаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Наполи
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
4 - 0 4 0
РеймсЗавершен
Страсбург
2 - 0 2 0
Монпелье2 тайм
Осер
2 - 1 2 1
Тулуза2 тайм
Анже
22:45
МарсельНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
2 - 2 2 2
БохумЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм

Кубок Англии

Новости
Блэкберн
0 - 2 0 2
ВулверхэмптонЗавершен
Плимут Аргайл
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
0 - 1 0 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Крылья Советов
3 - 3 3 3
Нижний НовгородЗавершен
Ахмат
4 - 0 4 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен

Пономарев: Заболотный превосходит Гуарирапу и Койта

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев похвалил экс-нападающего армейцев Антона Заболотного, который теперь играет за «Химки».
Фото: ФК ЦСКА
«ЦСКА не хватает Заболотного? Скажу, что он оказался сильнее Гуарирапы и Койта. Да, я критиковал порой Антона, но всегда за дело. Когда он играл хорошо, то я его хвалил. На его фоне Гуарирапа и Койта, конечно, выглядят плохо. Заболотный хорошо боролся на втором этаже и старался скидывать мяч под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

Заболотный провел три сезона в составе ЦСКА, сыграв в общей сложности 104 матча. За это время он забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. В июле 2024 года Заболотный стал свободным агентом и присоединился к «Химкам».

В летнее трансферное окно в ЦСКА пришли два новых нападающих — Гуарирапа и Койта. Вместе они провели 22 матча в Российской Премьер-Лиге, но не смогли отметиться ни одним результативным действием.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится