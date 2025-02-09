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Агент Бонгонды рассказал, как Тео относится к конкуренции и новым трансферам "Спартака"

Агент полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда Зухаир Эссикал прокомментировал возможный переход в команду вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари и рассказал о том, как Бонгонда относится к конкуренции с новым игроком.
Фото: ФК "Спартак"
«Не боится ли Бонгонда конкуренции с Солари? Конкуренция – это нормально, тем более в таком большом клубе, как «Спартак». Тео не беспокоится об этом, он знает, на что способен. Его единственная цель сейчас — вернуть «Спартаку» титул чемпиона», — цитирует агента Metaratings.

Тео Бонгонда присоединился к «Спартаку» в июле 2023 года, перейдя из испанского «Кадиса» за 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Бонгонды составляет 6 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Пабло Солари, аргентинский футболист, играющий на тех же позициях, что и Тео Бонгонда, близок к переходу в «Спартак» из «Ривер Плейта».

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