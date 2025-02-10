- Сейчас все топ-клубы усиливаются, поэтому будет очень интересно смотреть на борьбу за чемпионство и за призовые места. Но "Зенит" еще не всех купил. Если клуб купит всех, кто им нужен, это будет весомая заявка на седьмой титул подряд на столетие клуба.
По итогам 18 сыгранных туров действующий чемпион страны "Зенит" находится на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков. Лидирующий "Краснодар" опережает сине-бело-голубых по результатам личных встреч. Напомним, петербуржцы выигрывали золотые медали РПЛ в шести сезонах подряд. В мае клуб отпразднует юбилей - столетие со дня основания.
В это зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнил бразильский вингер Луис Энрике, перешедший из "Ботафого".
Источник: Metaratings
Погребняк: если "Зенит" купит всех, кто им нужен, это будет весомая заявка на седьмой титул подряд
Бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк оценил работу клуба этой зимой на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"