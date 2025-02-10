Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Донкастер Роверс
22:45
Кристал ПэласНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Источник: Хуан Касерес вскоре пройдет медосмотр перед переходом в "Динамо"

Защитник «Лануса» Хуан Касерес близок к переходу в московское «Динамо».
Фото: fotobaires.com
Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клубы окончательно согласовали трансфер, и теперь футболист отправляется на медицинское обследование.

В начале января этого года «Ланус» выкупил Касереса за 1,92 миллиона евро. Ранее он играл за аргентинский клуб на правах аренды. Всего за «Ланус» Касерес провёл 68 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего парагвайского правого защитника составляет 1 миллион евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится