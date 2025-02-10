Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клубы окончательно согласовали трансфер, и теперь футболист отправляется на медицинское обследование.
В начале января этого года «Ланус» выкупил Касереса за 1,92 миллиона евро. Ранее он играл за аргентинский клуб на правах аренды. Всего за «Ланус» Касерес провёл 68 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего парагвайского правого защитника составляет 1 миллион евро.
Источник: Хуан Касерес вскоре пройдет медосмотр перед переходом в "Динамо"
Защитник «Лануса» Хуан Касерес близок к переходу в московское «Динамо».
Фото: fotobaires.com