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Сёмин: шансы "Спартака" и "Зенита" в финале Зимнего кубка РПЛ равны

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от финала Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».
Фото: ФК "Локомотив"
«Шансы равны у обеих команд. Переоценивать финал я бы не стал, потому что это тренировочные сборы, подготовительный турнир. Тренеры обеих команд будут экспериментировать, будут смотреть большую группу игроков. Но надеемся, что будет качественный футбол», — заявил Семин Metaratings.

Финальный матч Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 11 февраля в 19:30 по московскому времени.

В предыдущих матчах «Зенит» добился победы над «Ростовом» со счётом 2:1. Также он оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти, хотя основное время завершилось со счётом 2:2.

«Спартак» же одержал две победы в основное время. Сначала красно-белые обыграли «Краснодар» со счётом 3:2, а затем взяли верх над московским «Динамо» со счётом 1:0.

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