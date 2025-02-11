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Абаскаль: слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию

Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что пока сделал паузу в карьере, но с интересом следит за чемпионатом России и открыт к возвращению.
Фото: ФК "Спартак"
«Были ли предложения от клубов РПЛ? У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, я слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Осенью того же года он оставил свою должность в испанской «Гранаде» и с тех пор находится в поиске новой работы.

До работы в «Спартаке» Абаскаль занимал должность ассистента главного тренера в швейцарском «Базеле».

Под руководством Абаскаля «Спартак» занял третье место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/23, набрав 54 очка.

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