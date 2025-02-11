«Я по-прежнему не понимаю, почему кому-то интересно мнение Заремы? Она была женой президента клуба и все. К ее персоне неоправданно повышенное внимание», — цитирует Лунева Sport24.
Напомним, что о Салиховой заговорили в околофутбольных кругах во второй половине десятых. Ходили слухи, что она, действуя через своего мужа, оказывает влияние на кадровую политику «Спартака». Позже она сама признавала, что была инициатором некоторых решений.
В 2021 супруга Федуна вошла в совет директоров клуба. Однако уже через три недели покинула эту должность.
В 2022 году Леонид Федун также сложил с себя все полномочия в «Спартаке». Он вышел из состава акционеров клуба, 100% акций которого приобрел «Лукойл».
Лунев: почему кому-то интересно мнение Заремы?
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев выразил недоумение по поводу того, что мнение Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака», продолжает привлекать внимание в футбольных вопросах.
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