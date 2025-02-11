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Миралем Пьянич заявил о планах завершить карьеру в ЦСКА

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил о планах завершить профессиональную карьеру в составе московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хотел бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА, посмотрим, как все сложится", - приводит слова Пьянича "РБ Спорт".

34-летний полузащитник Миралем Пьянич выступает за ЦСКА с сентября 2024 года. С того времени хавбек в составе "армейцев" принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.

Действующий контракт боснийца с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год.

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