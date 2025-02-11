Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов московского "Локомотива". При этом остается вероятность, что переговоры между волжанами и "железнодорожниками" состоятся летом.
Однако у руководства у руководства "Локомотива" ряд факторов вызывает опасения. Одним из них является высокая сумма отступных в контракте форварда, а именно - 1 млрд рублей (примерно 10 млн евро по нынешнему курсу).
Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с сентября 2024 года, когда его выкупили у "Зенита" за 2 млн евро. С тех пор он принял участие в 13 матчах, в которых забил 3 гола.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 млн евро.
Источник: "Спорт День за Днем"
СМИ: Сергеев зимой не уйдёт из "Крыльев Советов" в "Локомотив"
По информации СМИ, центральный нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в зимнее трансферное окно не уйдет из самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"