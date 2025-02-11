"Мне сложно сказать что-то о Солари, так как я недостаточно хорошо его знаю. Но очевидно, что "Спартак" за него переплатил — удивляться не приходится. Нужно понимать, что, когда ты приглашаешь футболиста в Россию, цена на него сразу же автоматически удваивается, к тому же многие знают, что у большинства российских клубов деньги есть", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Сегодня, 11-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе Пабло Солари. Сообщается, что сумма сделки составила 10 миллионов евро, аргентинец заключил контракт с красно-белыми до лета 2029 года. Напомним, что ранее красно-белые подписали нападающего Ливая Гарсию и голкипера Илью Помазуна.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом". "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Кузьмичев: "Спартак" переплатил за Солари - удивляться не приходится
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о переходе Пабло Солари в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"