"Спартак" потратил рекордную для себя сумму этой зимой? Играют не деньги, играют люди", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" потратил на трансферы, по данным портала Transfermarkt, 29,9 миллионов евро. На эту суммы были приобретены форвард Ливай Гарсия из АЕКа, полузащитник Пабло Солари из "Ривер Плейта" и вратарь Илья Помазун из ЦСКА.
"Зенит", в свою очередь, приобрел вингера Луиса Энрике из "Ботафого" за 33 миллиона евро. В турнирной таблице РПЛ "Зенит" и "Спартак" занимают, соответственно, 2-е и 3-е места. В активе сине-бело-голубых 39 очков. "Спартак" в 18-ти матчах набрал 37 очков. Лидирует в чемпионской гонке "Краснодар" с 39 очками.
Медведев - о тратах "Спартака" в зимнее трансферное окно: играют не деньги, играют люди
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о зимних трансферах московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Зенита"