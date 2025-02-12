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Медведев: у "Зенита" своё название, пусть "Спартак" будет народной командой

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал московский "Спартак" народной командой.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не хочу оспаривать высокие звания "Спартака" – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным. У "Зенита" своё название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за "Спартаком", - цитирует Медведева "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА. Команда Сергея Семака проведет два матча с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Московский "Спартак" замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Красно-белые примут на своем поле "Оренбург", который занимает последнее место в таблице, в 19-м туре российского чемпионата. Подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка страны.

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

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