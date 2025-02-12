По информации источника, футболисты подмосковных "Химок" недовольны задержками зарплат, игроки готовят бойкот ближайшего товарищеского матча на сборах в Турции.
Напомним, что на инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова было заведено уголовное дело.
После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на своем поле с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в своем активе.
Источник: Metaratings.
Metaratings: футболисты "Химок" недовольны задержками зарплат. Игроки готовят бойкот ближайшего матча
Футболисты подмосковных "Химок" недовольны текущей экономической ситуацией в клубе.
Фото: "Матч ТВ"