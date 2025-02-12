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Metaratings: футболисты "Химок" недовольны задержками зарплат. Игроки готовят бойкот ближайшего матча

Футболисты подмосковных "Химок" недовольны текущей экономической ситуацией в клубе.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, футболисты подмосковных "Химок" недовольны задержками зарплат, игроки готовят бойкот ближайшего товарищеского матча на сборах в Турции.

Напомним, что на инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова было заведено уголовное дело.

После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на своем поле с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в своем активе.

Источник: Metaratings.

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