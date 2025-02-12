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Источник: "Ривер Плейт" повысил предложение по полузащитнику "Краснодара" Кастаньо до $10 млн

«Ривер Плейт» сделал новое предложение по полузащитнику «Краснодара» Кевину Кастаньо.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации инсайдера Сезара Луиса Мерло аргентинский клуб предложил «Краснодару» 10 миллионов долларов за 70% прав на полузащитника. Оставшиеся 30% принадлежат мексиканскому «Крус Асуль».

В текущем сезоне Кастаньо провёл 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

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