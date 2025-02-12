Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Селтик
1 - 2 1 2
БаварияЗавершен
Фейеноорд
1 - 0 1 0
МиланЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
БенфикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
3 - 2 3 2
ТорпедоЗавершен

Каррера: поражение от "Зенита" заставит футболистов "Спартака" задуматься

Массимо Каррера экс-наставник «Спартака» прокомментировал поражение от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Означает ли это поражение «Спартака», что ему еще далеко до борьбы с «Зенитом» за чемпионство? Это был лишь товарищеский турнир, но этот матч оставляет пищу для размышлений. И, определенно, это поражение от «Зенита» должно заставить футболистов «Спартака» задуматься и поработать над своими ошибками», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Финале Зимнего кубка РПЛ, состоявшийся в Абу-Даби во вторник, завершился со счётом 3:0 в пользу «Зенита».

Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 28 февраля. В первом матче после зимнего перерыва «Спартак» сыграет против «Оренбурга» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена».

16 марта состоится ещё одна встреча между «Зенитом» и «Спартаком», но уже в рамках РПЛ. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в 21:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится