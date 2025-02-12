«Означает ли это поражение «Спартака», что ему еще далеко до борьбы с «Зенитом» за чемпионство? Это был лишь товарищеский турнир, но этот матч оставляет пищу для размышлений. И, определенно, это поражение от «Зенита» должно заставить футболистов «Спартака» задуматься и поработать над своими ошибками», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
Финале Зимнего кубка РПЛ, состоявшийся в Абу-Даби во вторник, завершился со счётом 3:0 в пользу «Зенита».
Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 28 февраля. В первом матче после зимнего перерыва «Спартак» сыграет против «Оренбурга» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена».
16 марта состоится ещё одна встреча между «Зенитом» и «Спартаком», но уже в рамках РПЛ. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в 21:45 по московскому времени.
Каррера: поражение от "Зенита" заставит футболистов "Спартака" задуматься
Массимо Каррера экс-наставник «Спартака» прокомментировал поражение от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"