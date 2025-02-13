"По сравнению с прошлым сезоном костяк "Динамо" не сильно изменился. Этот же состав боролся за чемпионство в прошлом году, так что мы еще можем увидеть борющееся за первое место "Динамо". Команда еще наберет кондиции. Главное в этой ситуации — не загнать себя", - цитирует Гаврилова "Евро-Футбол".
Напомним, что московское "Динамо" уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в заключительном туре РПЛ сезона-2023/2024 и заняло третье место в итоговой турнирной таблице. Чемпионом стал петербургский "Зенит", а "быки" завоевали серебряные медали.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице. "Динамо" проведет два матча с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Гаврилов: мы еще можем увидеть борющееся за первое место "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Юрий Гаврилов высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"