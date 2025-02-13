По информации Metaartings главный тренер красно-белых Деян Станкович не спешит отпускать 20-летнего хавбека в аренду, пока в команде не появится новый игрок на эту позицию. Специалист рассчитывает на трансфер до закрытия зимнего окна.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» близок к приобретению Ивана Илича из «Торино», а также проявляет интерес к Жедсону Фернандешу из «Бешикташа».
Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-лиге закрывается 20 февраля.
Даниил Зорин в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.
Metaratings: Станкович удерживает Зорина в "Спартаке" до подписания нового полузащитника
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, скорее всего, останется в команде до тех пор, пока клуб не найдёт усиление в центр поля.
Фото: ФК "Спартак"