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Бабич — о новых трансферах "Спартака": Гарсия и Солари дадут нам больше шансов на чемпионство

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высоко оценил новичков команды Ливая Гарсию и Пабло Солари, выразив уверенность, что они помогут красно-белым в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
«Конечно, усиление — это хорошо, они дадут нам больше шансов на чемпионство. Футболисты «Спартака» готовы бороться за чемпионство. Ливай Гарсия — хороший игрок, как и Пабло Солари, они помогут нам», — заявил Бабич ТАСС.

Перед стартом Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт ещё два товарищеских матча на сборах: против московского «Торпедо» и узбекского «Насафа».

Сезон РПЛ для «Спартака» возобновится уже 2 марта. В рамках 19-го тура красно-белым предстоит матч на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена» против «Оренбурга».

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