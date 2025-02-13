«Я всегда был за расширение лиги. Как в стране с населением 150 млн — 16 команд? В топ-чемпионатах по 20, а они в разы меньше, чем Россия. Проблема не в этом. Команды-то есть, и люди будут ходить на футбол. Когда команда приезжает в регионы, люди же приходят на футбол. Проблемы в системе. Почему команды пропадают?», — цитирует Мостового Metaratings.
В последний раз в Российской Премьер-Лиге участвовало более 16 команд в 1997 году, когда в качестве эксперимента было задействовано 18 клубов.
В настоящее время первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набрав 39 очков. «Зенит» с таким же количеством очков занимает второе место, но уступает по дополнительным показателям. Третью строчку занимает «Спартак», имея на своём счету 37 очков.
Мостовой — о возможном расширении РПЛ: как в стране с населением 150 млн — 16 команд?
Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"