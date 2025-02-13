«Зенит» имеет возможности, которых у других по тем или иным причинам в России нет. И без разницы, играем мы в еврокубках или нет, у команды одна задача – выиграть РПЛ. Сложно, наверное, это сделать за счет собственных воспитанников. У «Зенита» есть свое видение, они имеют на это право. Шесть подряд чемпионств говорят сами за себя», – заявил Симонян «РБ Спорт».
В текущем сезоне в составе «Зенита» выступают лишь три воспитанника клубной академии: Дмитрий Васильев, Никита Вершинин и Евгений Пшенников.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. Команда уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.
Выпускник академии "Зенита" Симонян: сложно выиграть РПЛ за счет собственных воспитанников
Воспитанник «Зенита» Артем Симонян поделился своим мнением о всеобщей критике сине-бело-голубых в плане доверия к молодым игрокам.
Фото: ФК "Зенит"