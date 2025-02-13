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Юран: "Зенит" более точечно попадает в трансферы. По "Спартаку" есть сомнения

Российский футбольный тренер Сергей Юран прокомментировал зимнюю трансферную кампанию московского «Спартака».
Фото: ФК "Пари НН"
«Мы видели, что «Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений. А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ», — заявил Юран «Чемпионату».

В это трансферное окно «Зенит» пополнил свои ряды вингером «Ботафого» Луисом Энрике и взял в аренду правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича. В свою очередь, «Спартак» подписал нападающего из АЕКа Ливай Гарсию, вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари и вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

После 18 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» же расположился на третьей строчке, отставая от «Зенита» на два очка.

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