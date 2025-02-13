"ЦСКА — команда с высокими амбициями, которая всегда хочет быть в топ?3. Николич первый год работает, ему еще нужно дать время. Я думаю, после окончания чемпионата будет видно, останется он или клуб будет искать нового тренера", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Марко Николич был назначен главным тренером московского ЦСКА летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в "Локомотиве".
После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Команде Марко Николича предстоит провести две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является "Зенит".
Газзаев: Николич первый год работает, ему еще нужно дать время
Российский тренер Валерий Газзаев высказался о работе Марко Николича в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА