"Аззи переходит в "Динамо" Махачкала? Переговоры идут, мы близки к завершению этого трансфера", - цитирует Газизова Sport24.
В сезоне-2024/2025 Мохамед Аззи провел за алжирский "Белуиздад" во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего алжирского правого защитника в 225 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров "Динамо" Махачкала располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 17-ю очками.
Алжирский защитник Аззи близок к переходу в махачкалинское "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что защитник "Белуиздада" Мохамед Аззи близок к переходу в махачкалинский клуб.
Фото: "Динамо" Махачкала