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Непомнящий: Дзюба будет востребован летом 2025 года. "Акрону" не стоит тянуть с продлением

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — большой мастер. Он это доказывал неоднократно. В каком бы возрасте Артем не был, он приносит пользу команде, за которую выступает. Продление контракта с "Акроном"? Если этого не случится, Дзюба долго не останется без клуба. Артем будет востребован летом 2025 года. "Акрону" не стоит тянуть с продлением", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров тольяттинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22-мя набранными очками. Команда Заурбека Тедеева сыграет на своем поле с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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