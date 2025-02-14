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"СЭ": Касерес проходит медосмотр перед переходом в "Динамо"

Защитник Хуан Касерес в ближайшее время перейдет в "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, защитник аргентинского "Лануса" Хуан Касерес проходит медосмотр в Москве перед переходом в московское "Динамо".

В 2024 году Хуан Касерес провел за "Ланус" во всех турнирах 33 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1 миллион евро, сообщалось, что бело-голубые заплатят за переход защитника около 3,4 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

Источник: "СЭ".

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