Сообщается, что в настоящее время происходит согласование сторонами последних условий сделки. Ранее появлялась информация о том, что в скором времени клуб из Рио-де-Жанейро должен арендовать парагвайского футболиста на срок до конца 2025 год.
Хесус Медина является игроком московского "Спартака" с июля 2023 года, когда красно-белые выкупили хавбека у московского ЦСКА за 6 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона 2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Медина принял участие в 19 матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Медина скоро пройдёт медосмотр перед переходом из "Спартака" в "Ботафого"
По информации СМИ, вингер московского "Спартака" Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр перед переходом в бразильский "Ботафого".
Фото: ФК "Спартак"