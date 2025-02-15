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Стало известно, сколько в "Динамо" будет зарабатывать Касерес

По информации СМИ, контракт парагвайского защитника Хуана Касереса с московским "Динамо" предусматривает зарплату футболиста около 800 тысяч евро.
Фото: личный архив Хуана Касереса
Кроме того, игрок сможет рассчитывать на получение бонусов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бело-голубые заплатят аргентинскому "Ланусу" за трансфер защитника 4 миллиона евро. С учётом бонусов эта сумма может увеличиться до 5 миллионов евро.

Хуан Касерес выступает за "Ланус" с марта 2023 года. Действующее соглашение парагвайца с аргентинским клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Источник: Metaratings

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