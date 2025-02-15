"Для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты. Его приверженность к игре пяткой, безусловно, эффективна. Можно говорить, что он владеет искусством футбола. Но для меня фланговый футболист должен, прежде всего, ускорять игру команды. Луис Энрике может обыгрывать, но нельзя сказать, что он полностью забетонирует свой фланг. Вовсе нет", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Бразильский вингер Луис Энрике стал игроком петербургского "Зенита" 20 января. Российский клуб и 24-летний футболист, чья рыночная стоимость, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 22 млн евро, подписали друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2028/29.
На данный момент Энрике в составе сине-бело-голубых принял участие в четырёх товарищеских матчах, в которых сумел отметиться одним забитым голом (на 16-й мин. в финале Зимнего кубка РПЛ с московским "Спартаком").
Александр Григорян: для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты
Футбольный тренер Александр Григорян поделился своими впечатлениями от игры новичка петербургского "Зенита", бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"