"Что касается возможного назначения Карпина в "Динамо", руководству клуба виднее ситуация в чемпионате России. Я, честно говоря, немного отдалился. Факт в том, что "Динамо" нужен стержень, поэтому неправильно сидеть и ждать у моря погоды. Команда то сыграет, то не сыграет — нет стабильности, поэтому "Динамо" ни за что не борется", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" по окончании сезона-2024/2025 может назначить на пост главного тренера Валерия Карпина, если контракт с Марцелом Личкой не будет продлен. На данный момент Карпин является главным тренером футбольного клуба "Ростов", а также национальной команды России.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. "Ростов" Валерия Карпина занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю очками в своем активе.
Силкин: команда то сыграет, то не сыграет — нет стабильности, поэтому "Динамо" ни за что не борется
Российский тренер Сергей Силкин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"