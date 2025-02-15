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Игнатьев: Кордоба - самый сильный легионер в истории "Краснодара"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"У "Краснодара" есть зависимость от Кордобы. Он правильно выбирает позицию, умело сочетает в себе качества голеодора. Джон выжимает из ситуации максимум. Кордоба объединяет команду, и такие игроки заставляют соперников принимать неправильные решения на поле. Считаю, что Джон — самый сильный легионер в истории "Краснодара", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Нападающий провел в составе южан во всех турнирах 103 матча и записал на свой счет 53 забитых мяча и 25 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего форварда в 14 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов". Команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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