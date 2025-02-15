"Работа Семака в "Зените" вызывает уважение. Он очень долго удерживает команду на вершине нашего чемпионате. Семак успешно проделывает очень сложную работу. Он входит в число лучших тренеров в истории РПЛ", - цитирует Семина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду, также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Семин: Семак успешно проделывает очень сложную работу. Он входит в число лучших тренеров в истории РПЛ
Российский тренер Юрий Семин высказался о работе Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"