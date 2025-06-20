20-летний Митров согласовал двухлетний контракт с ярославским «Шинником», за который играл в минувшем сезоне на правах аренды. 24-летний Никитин завершил окончательный переход в «Нефтехимик» из Нижнекамска.
В прошедшем сезоне Митров принял участие в 14 играх за «Шинник», а Никитин сыграл в 17 матчах за «Нефтехимик».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шесто место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Ранее стало известно, что предстоящий сезон «Локомотив» начнет игрой с «Сочи» на домашней арене. Матч состоится 19-го июля.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
"Локомотив" объявил об уходе двух игроков
Московский «Локомотив» объявил об уходе вратаря Тимофея Митрова и полузащитника Андрея Никитина.
Фото: ФК "Локомотив"