Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
14:30
КомоНе начат
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
11:00
Кызыл-ЖарНе начат
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Ловчев: у них наигранный состав, "Краснодару" усиления просто не нужны

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что "Краснодару", который борется за чемпионство, не нужно усиление.
Фото: ФК "Краснодар"
- У них наигранный состав, но в случае травм команде будет трудно. Если Кордоба, который дает команде 40% атакующих действий, травмируется, "Краснодар" мы не узнаем. Можно будет сразу сказать, что без Джона команда сразу выбывает из претендентов на чемпионство. А так у них очень хорошая команда без явных проблемных позиций. На данный момент "Краснодару" усиления просто не нужны.

Первую часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Краснодар" завершил на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков в 18 турах и опережают петербургский "Зенит", в копилке которого аналогичное количество баллов, по результатам личных встреч. От московского "Спартака", идущего третьим, "быков" отделяет два очка.

Отметим, в это зимнее трансферное окно краснодарский клуб не подписал ни одного новичка.

"Краснодар" возобновит сезон матчем 19-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", который состоится 1 марта.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится