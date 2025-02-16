- У них наигранный состав, но в случае травм команде будет трудно. Если Кордоба, который дает команде 40% атакующих действий, травмируется, "Краснодар" мы не узнаем. Можно будет сразу сказать, что без Джона команда сразу выбывает из претендентов на чемпионство. А так у них очень хорошая команда без явных проблемных позиций. На данный момент "Краснодару" усиления просто не нужны.
Первую часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Краснодар" завершил на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков в 18 турах и опережают петербургский "Зенит", в копилке которого аналогичное количество баллов, по результатам личных встреч. От московского "Спартака", идущего третьим, "быков" отделяет два очка.
Отметим, в это зимнее трансферное окно краснодарский клуб не подписал ни одного новичка.
"Краснодар" возобновит сезон матчем 19-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", который состоится 1 марта.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев: у них наигранный состав, "Краснодару" усиления просто не нужны
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что "Краснодару", который борется за чемпионство, не нужно усиление.
Фото: ФК "Краснодар"