«Мы не ведем с «Зенитом» переговоры о трансфере Родригао. Общения с игроком также нет», — заявил Вагнер Sport24.
Ранее появлялась информация, что совет директоров бразильского клуба одобрил переход 29-летнего игрока.
Родригао начал играть за «Зенит» с июля 2022 года, перейдя из «Сочи» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл на поле лишь два матча в Российской Премьер-Лиге и четыре в Кубке России.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского защитника составляет 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
В "Гремио" высказались о переговорах по защитнику "Зенита" Родригао
Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер заявил, что клуб не ведет переговоры о трансфере защитника «Зенита» Родригао.
Фото: ФК "Зенит"