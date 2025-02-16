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В "Гремио" высказались о переговорах по защитнику "Зенита" Родригао

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер заявил, что клуб не ведет переговоры о трансфере защитника «Зенита» Родригао.

Фото: ФК "Зенит"
«Мы не ведем с «Зенитом» переговоры о трансфере Родригао. Общения с игроком также нет», — заявил Вагнер Sport24.

Ранее появлялась информация, что совет директоров бразильского клуба одобрил переход 29-летнего игрока.

Родригао начал играть за «Зенит» с июля 2022 года, перейдя из «Сочи» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл на поле лишь два матча в Российской Премьер-Лиге и четыре в Кубке России.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского защитника составляет 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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