"Каждый год соперники "Зенита" укрепляются. Им надоело, что петербуржцы уже несколько раз подряд стали чемпионами. Конкуренты "Зенита" хотят побороться за первое место. "Краснодар" не очень активен на трансферном рынке, он будет доигрывать сезон текущим составом. Хотя у них и так достаточно интересный коллектив. "Краснодар" обязательно составит конкуренцию "Зениту", – приводит слова Подпалого Metaratings.
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России. Более того, сине-бело-голубые занимали первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов подряд.
В текущем сезоне подопечные Сергея Семака с 39-ю набранными очками после 18-го тура занимают второе место, уступая промежуточному лидеру РПЛ - футбольному клубу "Краснодар" - при равном количестве очков лишь по дополнительным показателям (точнее говоря, результату очной встречи двух команд)
Подпалый: соперникам "Зенита" надоело, что петербуржцы несколько раз подряд стали чемпионами
Футбольный тренер Сергей Подпалый высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"