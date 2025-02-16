"Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию", — приводит слова Майнберга "СЭ".
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий Алеррандро после самовыкупа у бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" за 4,2 миллиона долларов подпишет с московским ЦСКА контракт по схеме "3+1" с зарплатой 1,1 миллион долларов в год.
Агент сообщил, что Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию
Карлос Майнберг, агент нападающего бразльского "РБ Брагантино" Алеррандро, сообщил, что последнюю новость в истории о переходе футболиста в московский ЦСКА.
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