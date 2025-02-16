Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
СевильяЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
Лас-Пальмас2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 2 0 2
КомоЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 3 1 3
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХольштайнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
1 - 4 1 4
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Гавр
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ТоболЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Агент сообщил, что Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию

Карлос Майнберг, агент нападающего бразльского "РБ Брагантино" Алеррандро, сообщил, что последнюю новость в истории о переходе футболиста в московский ЦСКА.
Фото: IMAGO
"Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию", — приводит слова Майнберга "СЭ".

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий Алеррандро после самовыкупа у бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" за 4,2 миллиона долларов подпишет с московским ЦСКА контракт по схеме "3+1" с зарплатой 1,1 миллион долларов в год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится