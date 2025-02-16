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Николай Наумов высказался о трансферной политике "Локомотива" этой зимой

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал отсутствие приобретений у "железнодорожников" во время зимнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"
"Отсутствие трансферов у "Локомотива" этой зимой – это, конечно, печально, я надеялся, что хотя бы один должен быть, что купят нападающего. Но, наверное, не срастется, и это плохо, потому что "Локо" очень нужен нападающий. Как Даку, по которому не получилось договориться, он бы помог. Вероятно, будут играть теми, кто есть. Состав-то неплохой, надо просто заматереть", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Михаилом Галактионовым за 18 матчей набрал 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.

В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимнего перерыва, "железнодорожники" 28 февраля на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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