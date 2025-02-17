- Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со "СКА Ростов" из Медиалиги. Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше. Были предложения от клубов первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут. Готов рассматривать разные варианты.
Напомним, 1 февраля футбольный клуб "Химки" официально объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек вернулся в подмосковную команду, цвета которой защищал с 2021 по 2023-й, летом прошлого года. В первой части текущего сезона 38-летний футболист принял участие в пяти матчах за красно-черных в российской Премьер-лиге, в которых провел на поле лишь 46 минут и не отметился результативными действиями. Также в активе Глушакова три игры в нынешнем розыгрыше Кубка России.
Источник: "СЭ"
Глушаков: из РПЛ пока не было предложений. Надеюсь, будут
Экс-полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Химки"