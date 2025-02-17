"Деян Станкович хотел проверить в сложном матче второй, как будто бы, состав, плюнул на результат. Получил 0:3, а дальше получилась заруба. В итоге во втором тайме, когда вышел основной состав "Спартака", закончили 0:0 – вопросов к тренеру никаких. Станкович показал, что можно собрать Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша, куда-то деть и искать других игроков", - приводит слова Гурцкая Sports со ссылкой на ютуб-канал "Это футбол, брат!".
Матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" в рамках финала Зимнего кубка РПЛ 2025 года состоялся 11 февраля в ОАЭ. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.
Российская Премьер-Лига возобновится матчами 19-го тура, которые запланированы на 28 февраля - 2 марта. "Зениту" предстоит домашний матч с московским ЦСКА, а "Спартак" на своём поле примет футбольный клуб "Оренбург".
Гурцкая: Станкович в матче с "Зенитом" показал, что можно вместо Медины, Игнатова, Зобнина, Мангаша искать других игроков
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал поражение московского "Спартака" от петербургского "Зенита" в финале Зимнего кубка РПЛ со счётом 0:3.
Фото: ФК "Зенит"