Пименов стал заместителем гендиректора "Крыльев Советов"

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен заместителем генерального директора «Крыльев Советов».

Фото: ФК "Крылья Советов"

Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также заниматься селекционной работой службы скаутов. Помимо этого займется привлечением спонсоров, популяризацией футбола и медиа-блоком сообщает пресс-служба клуба.



«Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион», — заявил Пименов «Крыльям Советов».



С сентября 2024 года Руслан Пименов занимал должность заместителя директора по спортивной работе в ФК «Орел».



После 18 туров «Крылья Советов» с 18 очками идут на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.