Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
20:45
ФейеноордНе начат
Аталанта
23:00
БрюггеНе начат
Бавария
23:00
СелтикНе начат
Бенфика
23:00
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Урал2 тайм
Ростов
16:00
АкронНе начат
Локомотив
16:00
УралНе начат
Рубин
17:00
СочиНе начат
Химки
17:00
КАМАЗНе начат

Пименов стал заместителем гендиректора "Крыльев Советов"

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен заместителем генерального директора «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"
Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также заниматься селекционной работой службы скаутов. Помимо этого займется привлечением спонсоров, популяризацией футбола и медиа-блоком сообщает пресс-служба клуба.

«Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион», — заявил Пименов «Крыльям Советов».

С сентября 2024 года Руслан Пименов занимал должность заместителя директора по спортивной работе в ФК «Орел».

После 18 туров «Крылья Советов» с 18 очками идут на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится