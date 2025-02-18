"Крылья Советов" сделали правильный выбор, назначив Пименова заместителем генерального директора клуба. Руслан зарекомендовал себя в "Орле" — в его период команда стала самой посещаемой во Второй лиге. "Крылья" молодцы, что дают возможность работать в клубе бывшим игрокам. У них больше опыта, они знают футбол. Пименов — в их числе", - цитирует Семина "Чемпионат".
Сегодня, 18-го февраля, самарские "Крылья Советов" объявили о назначении Руслана Пименова на пост заместителя генерального директора клуба. Пименов выступал за московский "Локомотив", французский "Мец" и московское "Динамо". Ранее он занимал пост заместителя директора по спортивной работе в футбольном клубе "Орел".
После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 39-ю очками в своем активе.
Семин: "Крылья Советов" сделали правильный выбор, назначив Пименова заместителем генерального директора
Российский тренер Юрий Семин высказался о назначении Руслана Пименова на должность заместителя генерального директора "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"