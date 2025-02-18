"То же самое, "Крылья" не предлагали новый контракт Амару. Посмотрим, все может быть, но у него контракт до лета", - цитирует агента "РБ Спорт".
Всего на счету Амара Рахмановича 55 матчей в составе самарских "Крыльев Советов", 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Полузащитник выступает за клуб с сентября 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего боснийца в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с самарским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Агент Рахмановича: "Крылья Советов" не предлагали Амару новый контракт
Футбольный агент Срджан Еремич, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"