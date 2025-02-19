Сообщается, что сумма трансфера составит 7+1 млн евро. Бело-голубые сразу выплатят "Ростову" 5 млн евро, а оставшиеся 2 млн евро будут выплачены в рассрочку. Кроме того, "Ростов" сможет претендовать на получение 1 млн евро в виде бонусов. Медосмотр футболиста, скорее всего, состоится в среду, 19 февраля.
Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего хавбека, чей контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, в 8 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Ростов" и "Динамо" согласовали переход Данила Глебова за 7 млн евро
По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" согласовали сумму компенсации за переход опорного полузащитника ростовчан Данила Глебова в столичный клуб.
Фото: ФК "Ростов"