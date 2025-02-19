"Ему нужна игровая практика. Немножечко он засиделся, судя по тому, сколько играет и каких футболистов "Спартак" покупает на его позицию. Ему не помешало бы перезагрузиться. Мы понимаем, кого мы берем. Антон должен нас усилить. Думаю, это взаимовыгодное сотрудничество. Антон должен почувствовать, что команда, в которую он пришел, в нем нуждается. Здесь его очень любят", — приводит слова Осинькина "СЭ".
18 февраля московский "Спартак" сообщил, что полузащитник команды Антон Зиньковский вторую часть текущего сезона на правах аренды проведет в составе самарских "Крыльев Советов". В первой половине сезона-2024/25 хавбек в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился 3 результативными передачами.
Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Осинькин: Зиньковский должен усилить "Крылья Советов"
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался об аренде полузащитника московского "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Крылья Советов"